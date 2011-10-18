Хамас заявляет, что уже передал израильского солдата посредникам
09:29, 18 октября 2011Мир
900
За одного - тысячу
Израильский солдат Гилад ШАЛИТ, который находился в палестинском плену более пяти лет, был передан официальным представителям Египта, сообщают агентства со ссылкой на источник в исламистской группировке "Хамас".
Планируется, что Египет впоследствии передаст Г.ШАЛИТА Израилю, передает Би-Би-Си.
От египетских властей и Израиля подтверждения этой информации пока не поступало.
Согласно условиям сделки по обмену пленными, ранее израильские власти начали вывозить палестинских заключенных из тюрем в Израиле и отправлять их к месту обмена.
Согласно договоренности, на солдата меняют тысячу пленных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter