Лукашенко не против гей-парада

Минский городской исполнительный комитет запретил проведение гей-парада, который планировалось провести в белорусской столице 22 октября, сообщает сайт организаторов мероприятия.

Более года назад в Минске уже пытались провести подобное мероприятие. Оно закончилось задержанием нескольких участников.

"Мингорисполком не разрешил проведение шествия минского гей-парада по улице Красина в микрорайоне "Сосны", несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не против гей-парада на окраине города", - говорится в сообщении.

Заявители гей-парада получили ответ из Мингорисполкома в котором сообщается, что шествие "не разрешено".

По их информации, в качестве причин запрета назван тот факт, что проведение мероприятия планировалось на расстоянии менее 50 метров от организаций, которые задействованы в системе жизнеобеспечения населения. Также в ответе говорится, что проведение шествия создаст препятствие для движения пешеходов и транспорта.

На пресс-конференции 7 октября для российских СМИ президент Лукашенко затронул тему гомосексуальной ориентации, замечает РИА Новости. Это произошло, когда он вспомнил о визите в Минск в декабре 2010 года министров иностранных дел Польши и Германии Радослава Сикорского и Гидо Вестервелле. По словам Лукашенко, он сожалеет о том, что негативно высказался о гомосексуалистах во время встречи с Вестервелле.

При этом, подчеркнул Лукашенко, он не стал бы запрещать гей-парады, как в России.

"Я б не запрещал. Где-нибудь на окраине города, на диво людям, показали б народу, что есть", - заявил тогда президент Белоруссии.