Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ с пониманием отнеслась к акциям протеста, которые прошли в Германии в минувшие выходные, передает РИА «Новости».

«Канцлер с личным пониманием относится к тому, что люди вышли на улицы», - сказал в понедельник представитель правительства Штеффен ЗАЙБЕРТ. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

Министр финансов Вольфганг ШОЙБЛЕ, в свою очередь, отметил, что относится к акциям протеста «очень серьезно».

В минувшие выходные во Франкфурте-на-Майне и Гамбурге тысячи людей протестовали против "финансового терроризма". В протесте принимали участие международная организация антиглобалистов Attac и организация "Захвати Франкфурт" (Occupy Frankfurt), названная по аналогии с американским движением "Захвати Уолл-стрит".

В понедельник возле зданий банков в этих городах акции продолжали несколько сотен демонстрантов.