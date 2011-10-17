В Венесуэле заключенные удерживают в заложниках 60 тюремщиков

Заключенные одной из тюрем в Венесуэле несколько дней удерживают в заложниках около 60 сотрудников исправительного заведения, в том числе охранников, требуя перевод в другие тюрьмы, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти и правозащитников.

Как сообщил представитель негосударственной организации по защите прав заключенных Карлос Нието (Carlos Nieto), инцидент произошел в тюрьме "Минима", расположенной в штате Карабобо.

"Заключенные с пятницы удерживают в плену около 60 человек, сотрудников тюрьмы", - сказал агентству Нието.

По его словам, заключенные, которых несколько недель назад перевели в "Миниму", требуют перевести их в тюрьмы, в которых они содержались ранее. Местные власти подтвердили, что заключенные удерживают сотрудников тюрьмы в заложниках, и уже удовлетворили часть требований захватчиков, отмечается в сообщении.

Один из самых кровавых бунтов произошел в июне в тюрьме "Родео"под Каракасом. В результате погибли не менее 30 заключенных. Силовикам удалось полностью взять ситуацию под контроль только через несколько недель.

РИА Новости