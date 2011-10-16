Американские военные все-таки уйдут из Ирака

Соединенные Штаты отказались от намерения продлить срок пребывания своих военнослужащих в Ираке.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Барака Обамы, Ирак к концу года покинут все американские военнослужащие, кроме 160 человек, находящихся в распоряжении посольства США в Багдаде.

Именно так и предусмотрено заключенным ранее договором между Соединенными Штатами и Ираком, однако известно, что министерство обороны США не исключало, что в Ираке могли бы остаться около 5 тысяч американских военных, которые занимались бы обучением местных сил безопасности.

Власти Ирака, однако, настаивали на том, что на этих военнослужащих не должен распространяться иммунитет от уголовного преследования. Это условие было неприемлемым для США, передает Радио Свобода.