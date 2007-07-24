В Турции перевернулся автобус с россиянами: 20 раненых (фото)

В результате автомобильной аварии в Турции во вторник пострадали 18 туристов из России. Микроавтобус с россиянами перевернулся на горной трассе Бельдиби-Анталия по дороге в аэропорт Анталии.

Как сообщил ИТАР-ТАСС вице-консул РФ в Анталии Сергей Корицкий, россияне прибыли в Турцию из Казани, их автобус перевернулся из-за плохих дорожных условий.

По словам Корицкого, в автобусе находилось 18 россиян, в том числе три ребенка - пяти, семи и девяти лет. "К счастью, погибших нет. Все пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести в больнице Анталии. Опасности для жизни ни у кого нет", - сказал он.

Ранения получили также водитель и гид, сопровождавший группу. Россияне возвращались в аэропорт после отдыха на средиземноморском курорте Кемер.

Агентство напоминает, что в минувшее воскресенье в Польше опрокинулся автобус с российскими туристами. В результате происшествия 26 человек получили травмы различной степени тяжести, пятеро находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло в районе польского города Познань. Автобус направлялся в Ниццу (Франция).

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