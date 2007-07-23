Наводнение в Англии: появились мародеры, жители в панике (фото)

Случаи мародерства отмечены в подвергшихся наводнению центральных районах Англии. От непрекращающихся дождей особенно страдают Оксфордшир, Ворчестершир, Ворвикшир и Глочестершир.

Работники чрезвычайных служб трудятся в круглосуточном режиме, чтобы защитить электроподстанции от роста уровня воды. Но все же пришлось отключить подстанцию в Кэстлмидс, из-за чего тысячи домовладений в Глостешире и отдельных районах Херефордшира остались без электричества. Водой затоплены дороги, что создает многочасовые пробки или вовсе препятствует движению.

Уже отмечено двое погибших. Власти ведут эвакуацию жителей из подтопленных домов в городах Глостер, Челтнем, Тьюксбери, Чиппинг Кэмпден и Мортон, а также из ряда районов Бирмингема, передает ИТАР-ТАСС. Две крупнейшие реки - Темза и Северн - могут скоро выйти из берегов. Жители панически скупают товары первой необходимости, из-за этого отмечаются случаи нехватки хлеба, молока, питьевой воды и бензина.

Кроме бушующей стихии и паникующего населения, спасателям мешают также зеваки. Игнорируя предупреждающие знаки, они останавливаются на обочинах дорог, чтобы делать снимки происходящего.

Тем временем премьер-министр страны Гордон Браун объявил, что государственные ассигнования на защиту от наводнения, которые ранее были увеличены в два раза и составили 600 млн фунтов стерлингов, увеличены еще на 200 млн и составят, таким образом, 800 млн. Премьер-министр пояснил, что такие средства предусматриваются в бюджете для финансирования заградительных мероприятий на годы вперед. Вместе с тем он считает, что причиной нынешних наводнений является глобальное изменение климата и от них не спасли бы никакие дамбы.

Версию причастности глобального потепления к наводнению в Англии рассматривает газета The Independent . По данным газеты, в среду в журнале Nature будет опубликовано исследование, которое покажет, что наводнения, постигшие в этом году Великобританию, связаны с климатическими изменениями. Среди ученых нет единства мнений, вызваны ли изменения климата только человеческой деятельностью. Но данные "показывают, что увеличение за последние десятилетия объемов осадков в разных районах мира (в том числе в средних широтах северного полушария) напрямую связано с глобальным потеплением. Потепление, в свою очередь, вызвано выбросами парниковых газов в результате деятельности человека", напоминает The Independent.

Подробности исследования пока не разглашаются. Однако ученые, знакомые с данной работой, утверждают, что она доказывает вмешательство человека в процесс изменения климата. Ведущий ученый-климатолог, доктор Питер Скотт в опубликованном осенью 2006 года исследовании установил, что средняя температура воздуха в центральной части Англии за последние 40 лет возросла на один градус и объявил, что причина этого вполне может быть связана с деятельностью человека. Чтобы обнаружить связь человеческой жизнедеятельности с изменениями климата, использовались виртуальные модели погодных явлений, разработанные на суперкомпьютерах. Так было доказано влияние человека на изменение температуры земной атмосферы. С применением таких же методов, утверждают источники в британском научном сообществе, установлено влияние антропогенного фактора и на увеличение объема осадков.

newsru