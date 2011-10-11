Британский МИД сделал заявление в связи с приговором Тимошенко

Великобритания крайне обеспокоена приговором экс-премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, считая, что он может стать основной преградой для украинского членства в Евросоюзе.

Об этом заявил сегодня глава Форин-офиса Уильям ХЕЙГ, передает РИА «Новости».

"Украина стремится в ЕС. Британия поддерживает ее в этом. Но этого не произойдет, пока Украина не будет следовать высочайшим демократическим стандартам, включая уважение прав человека, верховенству закона, осуществлять честное и прозрачное правосудие", - цитирует слова У.ХЕЙГА сообщение британского МИД.

Министр отметил, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО и процессы против других бывших членов украинского правительства ставят под вопрос приверженность Киева этим ценностям.

"Это дело может стать главным препятствием на пути подписания и ратификации Соглашения об ассоциативном членстве и создании зоны свободной торговли с ЕС", - заключил У.ХЕЙГ.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.