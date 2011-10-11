Испанец будет судиться с ФБР, которое сделало из него Бен Ладена

Испанский политик Гаспар Льямасарес (Gaspar Llamazares) намерен подать в суд на ФБР за то, что сотрудники бюро использовали его фотографию для создания фоторобота главаря террористической организации "Аль-Каида"Усамы бен Ладена, сообщает РИА Новостисо ссылкой на испанское агентство EFE.

Сотрудники ФБР использовали официальную предвыборную фотографию Льямасареса, которую легко можно найти в интернете, для составления фотороботов как минимум двух террористов: Усамы бен Ладена и Атийи Абд аль-Рахмана.

В середине января 2010 года ФБР принесло испанскому политику извинения в письменном виде, однако, как отмечает агентство, это его не удовлетворило. Льямасарес заявил, что настаивает на проведении расследования случившегося.

Как отмечает агентство, во вторник в интервью радиостанции Cadena SER политик заявил, что от ФБР он получил только ничтожные "извинения сквозь зубы".

"Я подам иск против ФБР", - заявил Льямасарес.

За неимением свежих фотографий бен Ладена сотрудники ФБР решили составить его фоторобот, чтобы понять, как он может выглядеть в настоящий момент. На изображении, которую уже сняли с сайта ФБР, бен Ладен представлен с седыми коротко стриженными волосами, короткой бородой, без чалмы и в современном, а не традиционном костюме.

Главарь "Аль-Каиды"Усама бен Ладен был уничтожен в результате рейда американских спецслужб в Пакистане в начале мая 2011 года. За последние месяцы американские спецслужбы ликвидировали нескольких ключевых функционеров этой террористической организации.