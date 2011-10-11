В Москве решили выкрутить позицию ЕС в деле Тимошенко себе на пользу

Приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО не дает Киеву никаких аргументов в дискуссиях с Россией по газу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сказал журналистам в Москве.

Он отметил, что вынесенный приговор является «неожиданно строгим и непривычным». «С другой стороны, это решение ни в коей мере не может быть аргументом в наших дискуссиях по цене газа», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

«На мой взгляд, контракт справедливый, абсолютно обоснованный экономически и концептуально, его надо выполнять. Никаких оснований для его пересмотра нет, с моей точки зрения», - отметил он.

По его словам, в данном случае речь идет о «внутриполитических и внутрисудебных делах Украины», в которые он «ни в коей мере не собирается вмешиваться, так как это дела суверенного государства».

«Но если говорить о российско-украинском газовом сотрудничестве, то это (приговор) не может быть каким-то аргументом в наших дискуссиях в пользу Украины», - подтвердил он.

По его словам, власти Украины попробуют использовать это решение в переговорах с Москвой.

«Конечно, сказав «а», может быть, украинская сторона будет говорить и «б»: раз осудили за неправильные договора - давайте их пересматривать», - добавил он.

При этом он выразил мнение, что это решение осложнит отношения Украины с ЕС.

«Насколько я знаю, Евросоюз склонен рассматривать это как политическую расправу, поэтому для Украины, которая вступила и в энергетическое сообщество, и участвует в евроинтеграционных процессах, наверное, это осложнит переговорную позицию», - считает В.ЯЗЕВ.