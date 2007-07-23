Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

Президент РФ Владимир ПУТИН внес в Госдуму законопроект "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

Об этом со ссылкой на представителя аппараты нижней палаты российского парламента сообщает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 13 июля В.ПУТИН подписал указ о приостановлении действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров в связи "с исключительными обстоятельствами, относящимися к содержанию ДОВСЕ, затрагивающими безопасность РФ и требующими принятия безотлагательных мер". Действие ДОВСЕ и этих соглашений приостанавливается через 150 дней с даты получения уведомлений.

14 июля МИД России сообщил о передаче уведомления о приостановлении депозитариям и государствам-участникам ДОВСЕ. Россия приостановила действие ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ", сообщил ранее МИД.

В договоре участвуют 30 государств, однако с момента открытия документа к подписанию это соглашение ратифицировали только Россия, Беларусь, Казахстан и Украина.