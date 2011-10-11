Лукашенко подумывает, не ввести ли в Беларуси институт присяжных

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает необходимым рассмотреть вопрос о возможности введения института присяжных заседателей.

Об этом говорится в Послании о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси.

«Для принятия необходимых мер по оптимизации судебной нагрузки и совершенствованию процедуры судопроизводства глава государства считает необходимым рассмотреть вопрос о введении альтернативной подведомственности по ряду категорий дел об административных правонарушениях, изучить необходимость введения института предварительного судебного заседания по уголовным делам, согласительного процесса», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос о возможности введения института присяжных заседателей, обеспечить поэтапное внедрение в 2012-2013 годах средств аудио-, видеозаписи в деятельность судов по осуществлению правосудия, дебюрократизировать работу судов, в том числе путем сокращения количества отчетной информации, передать органам ЗАГС полномочие по расторжению брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.