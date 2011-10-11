Московский патриарх согласен казнить маньяков и террористов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает в целом против восстановления смертной казни в России, но не исключает возможность ее применения для маньяков и террористов, сообщает РИА Новости.

Россия при вступлении в Совет Европы в 1996 году взяла на себя ряд обязательств, в том числе отменить смертную казнь. В конце 1990-х годов Россия ввела мораторий на смертную казнь. В ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил мораторий на применение высшей меры наказания - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол о ее отмене.

"Я против смертной казни в современной России. Сегодня, чтобы устранить конкурента, заказывают киллера. При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут убирать людей, и это - страшная опасность", - заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия", молдавским и румынским телеканалам по итогам своего визита в Молдову, который проходил 8-10 октября.

Он отметил, что говорить о возрождении смертной казни можно только в том случае, если речь идет о наказании "маньяков, массовых убийств, террористов", однако даже в этом случае необходимо "иметь доказательства, что этот человек действительно был таковым".