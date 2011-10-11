Туареги выдали Каддафи

В Ливии представители племени туарегов предполагают, что свергнутый ливийский лидер Муамар Каддафи прячется в пустыне на юго-западе страны – близ границы с Нигером и Алжиром, сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя туарегов в Национальном переходном совете.

В тот же день новые власти Ливии заявили, что сторонники Каддафи в Сирте загнаны в угол, и отряды Национального переходного совета контролируют около 90 процентов территории города.

В городе Бени-Валид, который также является оплотом сторонников Каддафи, силы новых ливийских властей в понедельник отступили с занятых ими днем ранее позиций. Представитель военного командования Национального переходного совета назвал это отступление «тактическим».

Туареги - народ группы берберов в Мали, Нигере, Буркина Фасо, Марокко, Алжире и Ливии.