Туареги выдали Каддафи
02:45, 11 октября 2011Мир
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Никто не знает, где он
|Район расселения туарегов
В тот же день новые власти Ливии заявили, что сторонники Каддафи в Сирте загнаны в угол, и отряды Национального переходного совета контролируют около 90 процентов территории города.
В городе Бени-Валид, который также является оплотом сторонников Каддафи, силы новых ливийских властей в понедельник отступили с занятых ими днем ранее позиций. Представитель военного командования Национального переходного совета назвал это отступление «тактическим».
Туареги - народ группы берберов в Мали, Нигере, Буркина Фасо, Марокко, Алжире и Ливии.
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