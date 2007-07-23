Президент Польши объявил трехдневный траур

Президент Польши Лех Качиньский (Lech Kaczynski) объявил трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью в автомобильной катастрофе во Франции 27 польских паломников.

Глава государства объявил траур после возвращения из Гренобля ( юго-восток Франции), в окрестностях которого в воскресенье утром погибли 27 поляков, сообщает РИА Новости. По уточненным данным, в автобусе ехал 51 паломник. Пострадавшие были доставлены в больницы Гренобля.

В Гренобле вместе с Качиньским находился президент Франции Николя Саркози. Лидеры посетили госпиталь, в который доставили пострадавших во время ДТП. Ранее на место трагедии прибыл премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Как сообщалось, автобус пробил каменную балюстраду дороги N85 и рухнул с высоты 40 метров в овраг во французских Альпах, где течет река Романш (Romanche). Машина полностью сгорела.

По предварительным данным следствия, у автобуса, который обслуживался фирмой Orlando Travel, отказали тормоза.

Трасса, по которой ехал польский автобус, является одной из самых опасных во Франции. На ней уже погибли 200 человек, не считая жертв этой трагедии.