Умеренные исламисты победили на парламентских выборах в Турции, но...

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) главы правительства Тайипа Эрдогана одержала убедительную победу на состоявшихся в воскресенье в стране досрочных парламентских выборах.

После подсчета 90% голосов избирателей у происламской ПСР 47,3%, что позволяет ей сформировать однопартийное правительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию NTV.

В новый парламент Турции также войдут левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП), которая имеет 20,5%, и ультраправая Партия националистического движения (ПНД) с 14,5%.

В 550-местном парламенте Турции ПСР, по прогнозам NTV, будет иметь 343 мандата, НРП - 110, ПНД - 71.

26 мест в меджлисе получат независимые депутаты, которые, в основном, представляют прокурдскую Партию демократического общества (ПДО).

Мест, которые ПСР получит в турецком парламенте, будет достаточно для получения вотума доверия новому правительству (276 голосов), однако не хватит для кворума при голосовании по конституционным поправкам и выборам нового президента.

Кворум по ныне действующему законодательству составляет 367 голосов. Именно из-за его отсутствия Конституционный суд Турции признал недействительным первый тур президентских выборов, который состоялся 27 апреля. Впоследствии это привело к политическому кризису и стало причиной для проведения досрочных выборов в парламент.

Наблюдатели не исключают, что аналогичная ситуация может сложиться и в новом парламенте.

Сразу после формирования меджлис в течение 40 дней должен избрать нового президента страны вместо действующего главы государства Ахмета Недждета Сезера, срок семилетних полномочий которого истек в мае. В противном случае парламент, по Конституции, будет распущен, и в стране объявлены новые досрочные выборы.

Партия 53-летнего Эрдогана находится у власти с ноября 2002 года, когда победила на парламентских выборах. Тогда она набрала 34,3% голосов.

В состоявшихся в Турции выборах участвовали 14 политических партий, которые представляли 7,395 кандидатов, а также 699 независимых претендентов.

В списки для голосования были внесены 42,5 миллиона граждан 75-миллионной Турции, для которых были открыты 158,7 избирательных участков в 85 избирательных округах.

Для вхождения в парламент партиям необходимо было преодолеть в масштабах страны 10-процентный порог.