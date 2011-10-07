Доктор, который выдал бен Ладена, арестован за измену
03:27, 07 октября 2011Мир
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Сообщение из Пакистана
Пакистанская правительственная комиссия заявила, что Шакиля Африди, обвиняемого в том, что помог американской разведке найти Усаму бен Ладена, надо судить за государственную измену.
Пакистанская разведка задержала Африди еще в мае - сразу после убийства лидера "Аль-Каиды" в результате американской спецоперации в пакистанском городе Абботтабад, сообщает Радио Свобода.
Тогда представители США и Пакистана заявили, что доктор Африди проводил в городе вакцинацию, чтобы - по заданию ЦРУ - добыть образец ДНК бен Ладена.
По сообщениям, у Шакиля Африди нет адвоката.
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