Греция на сутки остается без авиасообщения

Транспортные проблемы ожидают туристов в Греции сегодня из-за суточной всеобщей забастовки, передает РИА «Новости».

Аэропорты страны отменили все рейсы на 24 часа из-за стачки диспетчеров, которые присоединились к акциям двух крупнейших профсоюзов страны.

В Греции бастует госсектор и принадлежащие государству компании, протестуя против планов правительства уволить в «рабочий резерв» 30 тысяч госслужащих в обмен на очередной транш помощи от ЕС и МВФ.

Не будут работать в среду все учреждения, страховые фонды, налоговая служба, администрация местного самоуправления. Государственные больницы останутся только с дежурным персоналом, так же будет работать и «скорая помощь». Кроме того, бастуют учителя, университетские преподаватели и адвокаты.

В Афинах запланировано несколько массовых шествий, полиция принимает меры на случай беспорядков. Весь общественный транспорт в Афинах, кроме метро, объявил об остановке работы по различному графику. На сутки останавливают работу железные дороги и паромные линии.