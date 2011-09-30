В ПАСЕ ходит слух, что на сессию могут «вбросить» тему Тимошенко

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре может обсудить ситуацию в Украине из-за суда над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава российской делегации в ПАСЕ, председатель международного комитета Госдумы РФ Константин КОСАЧЕВ.

«Ходят слухи, что эта тема – судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО - может быть вброшена на рассмотрение сессии ПАСЕ», - сказал К.КОСАЧЕВ.

В тоже время он отметил, что никаких резолюций пока нет, однако в кулуарах эта идея обсуждается.

«Я знаю, что в ПАСЕ очень много желающих эту тему внести, но в какой форме, с какими документами и кто это будет делать, пока не ясно», - сказал он.

К.КОСАЧЕВ отметил, что позиция РФ по этому вопросу будет зависеть от выдвинутых инициатив.

«С собственными инициативами на этот счет мы выступать не планируем», - сказал он.

Он отметил, что в связи с этим в Страсбурге на следующей неделе будет находиться глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Не исключено, что в понедельник депутаты Ассамблеи будут расспрашивать его о ситуации в Украине, а в четверг этот вопрос будет вынесен на обсуждение сессии», - сказал К.КОСАЧЕВ.

Как сообщалось, 3 октября в Страсбурге начинает работу осенняя сессия ПАСЕ.