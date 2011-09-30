Британский вице-премьер: Украина может стать европейским гигантом

Программа развития сотрудничества с восточными соседями ЕС "Восточное партнерство" (ВП) не является альтернативой членству в европейском объединении для включенных в нее государств.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал заместитель главы британского правительства Ник КЛЕГ в Варшаве.

«"Восточное партнерство" не является альтернативой членству в ЕС", - сказал вице-глава, которого цитирует РАР.

Н.КЛЕГ, прибывший в столицу Польши для участия во Втором саммите ВП, отметил важность дальнейшего углубления интеграции государств Евросоюза, что сделает европейское объединение еще более привлекательным для потенциальных новых членов.

"Страны всегда отличались, уровень интеграции также был разный, поскольку народы по-разному эволюционируют ... это не проблема, проблема в том, чтобы кризис не отдалила нас друг от друга еще больше", - сказал он.

"Работая рука об руку европейцы добиваются лучших результатов, чем поворачиваясь друг к другу спиной", - подчеркнул Н.КЛЕГ.

Британский вице-премьер назвал необходимым условием развития "Восточного партнерства" либерализации экономик и гарантирование верховенства права в шести государствах, включенных в программу.

"Кумовской капитализм без демократического контроля не действует. Недостаток прозрачности ведет к коррупции. Без верховенства права не будет инвестиций", - сказал он.

Н.КЛЕГ также выразил убеждение, что Украина благодаря потенциалу сельского хозяйства и энергетических ресурсов может стать "европейским гигантом" при условии построения в государстве рыночной экономики и внедрение демократических стандартов, в том числе, через реформу судебной системы.

"Видим прогресс (в Украине), к сожалению, нельзя этого сказать о Беларуси", - добавил он.