В европейских офисах Газпрома прошли обыски

В "Газпроме" готовят заявление для печати в связи с обысками, проведенными представителями Еврокомиссии в офисах европейских компаний - импортеров газа. "Мы сейчас анализируем ситуацию и в среду сделаем официальное заявление для прессы", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что представители Еврокомиссии проводят обыск в берлинском представительстве дочерней компании "Газпрома" - Gazprom Germania.

По информации издания Wirtschaftswoche, обыск проводит более десяти представителей Еврокомиссии. Компанию, по информации издания, обвиняют в ценовых сговорах и злоупотреблением положением на рынке.

В свою очередь MarketWatch передает, что обыски также прошли в дочерней компании "Газпрома" в Чехии - Vemex, передает агентство.