Из-за жары в Молдавии создают мобильные пункты раздачи питьевой воды

Бесплатные мобильные пункты раздачи питьевой воды будут созданы в Молдавии в ближайшие дни. Такое решение приняло в среду правительство страны в связи с наступившей жарой.

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы кабинета министров, параллельно с созданием этих пунктов премьер-министр Василий Тарлев распорядился обеспечить строгий контроль за качеством подаваемой воды.

На специальном рабочем заседании Кабмина обсуждены проблемы, которые могут возникнуть в связи с наступившей в Молдавии жарой (до 41 градуса), и меры по их решению. Участники заседания доложили о готовности медико-санитарных учреждений республики предоставлять специализированные медицинские услуги населению. На заседании намечен план профилактических мероприятий по усилению противопожарной безопасности.

Принято решение ужесточить контроль за качеством пищевых продуктов, продаваемых в торговых учреждениях.