В центре Москвы требуют отставки Путина и Медведева
15:05, 25 сентября 2011Мир
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И честных выборов в Госдуму
В центре Москвы проходит согласованная акция оппозиции с требованием отставки правительства РФ.
В митинге принимают участие несколько сотен человек, передает радио «Свобода».
Среди лозунгов - отставка Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьера Владимира ПУТИНА, проведение честных выборов в Госдуму РФ.
Организаторы митинга - представители "Комитета пяти требований", движений "Солидарность" и "Левый фронт", а также обманутые дольщики.
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