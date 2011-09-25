В центре Москвы требуют отставки Путина и Медведева

И честных выборов в Госдуму

В центре Москвы проходит согласованная акция оппозиции с требованием отставки правительства РФ. В митинге принимают участие несколько сотен человек, передает радио «Свобода». Среди лозунгов - отставка Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьера Владимира ПУТИНА, проведение честных выборов в Госдуму РФ. Организаторы митинга - представители "Комитета пяти требований", движений "Солидарность" и "Левый фронт", а также обманутые дольщики.

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