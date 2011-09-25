Церковь приветствует мирный переход власти в России

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин высоко оценил продемонстрированный в субботу способ передачи верховной власти в России, назвав его мирным и высоконравственным.

Глава государства Дмитрий Медведев в субботу на заседании XII съезда партии "Единая Россия" предложил нынешнему премьер-министру Владимиру Путину баллотироваться в президенты и заявил, что сам пойдет работать в правительство.

"Прекрасно, что уже в третий раз в России произошла мирная передача эстафеты верховной власти. Причем это произошло в очень торжественном, достойном нравственном духе, перед большим количеством людей, которые видели добрые намерения президента и премьера по отношению друг к другу", - сказал Чаплин РИА Новости.

По его словам, оказались неправы те, кто "предрекал ссоры, играл на естественных противоречиях аппаратов, пытался строить ужасные прогнозы".

Представитель Московского патриархата напомнил, что в течение большей части российской истории власть первого лица в государстве "переходила очень жестко". "Даже в рамках одной царствующей династии имели места и убийства, и заговоры, не говоря уже о двух смутных временах - в конце XVI - начале XVII веков и веке XX, который был отмечен двумя переворотами и страшными конфликтами в рамках постоктябрьской цепочки правителей", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в России "мирный переход власти очень важен, потому что от его хода зависит судьба, безопасность и даже жизнь людей".