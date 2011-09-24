Американский спутник упал на Землю

Фрагменты американского спутника UARS упали на Землю в субботу утром, сообщает Газета.Ru со ссылкой на космическое агентство NASA.

Точное место падения обломков не уточняется. В NASA предполагают, что, скорее всего, спутник упал в океан. Наиболее вероятным местом падения на суше является территория Канады.

«Мы можем подтвердить, что UARS приземлился. Осколки упали между 11.23 вечера пятницы и 01.09 субботы», – пишет NASA.

NASA предупреждало, что обломки могут упасть на территорию Канады, Африки, Австралии или в один из океанов – Тихий, Атлантический или Индийский.

Это один из крупнейших спутников, упавший на землю за последние тридцать лет. Изначально его масса составляла шесть тонн, но большая часть спутника сгорела в атмосфере.