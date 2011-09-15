Саакашвили рассказал, как в Грузии коррупционеры отмазались от тюрьмы

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что борьба с коррупцией в его стране Грузии не основывалась на политике.

Об этом он сказал в интервью газете “Сегодня”.

Отвечая на вопрос о том, как бы он прокомментировал аресты бывших членов украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, М.СААКАШВИЛИ сказал, что общался и с Ю.ТИМОШЕНКО, и с другими украинскими политиками.

«Но многие вещи Украине нужно решать самостоятельно. Основываясь на верховенстве права (как внутреннего, так и международного) и учитывая международные реалии. Мы, например, в нашей стране, были очень жесткими и не церемонились. После «Революции роз» привлекли к ответственности за коррупцию «не только политических деятелей из прежнего правительства (несколько министров, председателя контрольной палаты и членов семьи президента), но и многих членов нашей команды. В том числе министра, заместителей министров и мэров городов. А также четырех депутатов парламента от правящей партии — моих бывших соратников, на которых я рассчитывал и которых уважал! Пошли под суд и сорок с лишним судей. А это для маленькой Грузии очень много. Если брать по меркам Украины, получится четыреста! Отмечу, что наш подход не был основан на политике. Мы ко всем относились одинаково: попался — значит должен отвечать», - сообщил М.СААКАШВИЛИ.

Президент Грузии сказал, что «практически все представители старой власти, которые тогда попались на коррупции, были отпущены на свободу за очень большие денежные компенсации в госбюджет». «Например, у нас была серьезная задолженность по пенсиям. И зять Эдуарда Шеварнадзе, который тоже был задержан, выплатил людям долг за три месяца. Отдал десятки миллионов в госбюджет и начальник железной дороги. А руководитель контрольной палаты остался без своего огромного загородного дома. Там теперь пансион для немощных и бедняков», - добавил М.СААКАШВИЛИ.

По его словам, такую «мягкую политику мы вели только в отношении «бывших», а к коррупционерам из нашей команды — применяли более строгие меры наказания. Многие из них отсидели».