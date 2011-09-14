В Аргентине столкнулись автобус и два поезда: 11 погибших, сотни раненых

В Аргентине на окраине Буэнос-Айреса во вторник 11 человек погибли и свыше 200 получили ранения и травмы в транспортной катастрофе.

По меньшей мере 30 пострадавших – в тяжелом состоянии, врачи опасаются, что число жертв может заметно возрасти, передает Радио «Свобода».

Как сообщило Министерство транспорта Аргентины, на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с автобусом, после чего в них врезался еще один поезд. Большинство погибших – пассажиры автобуса.

Это самая крупная катастрофа такого рода в Аргентине с марта 2008 года, когда при столкновении поезда и автобуса погибли 18 человек.