В Аргентине столкнулись автобус и два поезда: 11 погибших, сотни раненых
09:27, 14 сентября 2011Мир
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30 потерпевших – в тяжелом состоянии
В Аргентине на окраине Буэнос-Айреса во вторник 11 человек погибли и свыше 200 получили ранения и травмы в транспортной катастрофе.
По меньшей мере 30 пострадавших – в тяжелом состоянии, врачи опасаются, что число жертв может заметно возрасти, передает Радио «Свобода».
Как сообщило Министерство транспорта Аргентины, на железнодорожном переезде пригородный поезд столкнулся с автобусом, после чего в них врезался еще один поезд. Большинство погибших – пассажиры автобуса.
Это самая крупная катастрофа такого рода в Аргентине с марта 2008 года, когда при столкновении поезда и автобуса погибли 18 человек.
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