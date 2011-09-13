Доходы американцев падают

Годовой доход среднестатистической американской семьи упал более чем на два процента по сравнению с прошлым годом, констатирует Бюро статистики США.

По словам корреспондента Би-би-си, это очень высокий показатель, если учесть, что национальный доход США на 70 процентов формируется за счет потребительских расходов.

По американским меркам, в прошлом году к числу бедных относились 46 миллионов человек, или одна шестая часть населения. Как говорится в официальном отчете Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), за год число бедняков в стране выросло на 2,8 миллиона человек, уровень бедности оказался на максимальном уровне за все время ведения наблюдений, то есть за последние 52 года.

За последний год заметно выросло число бедняков среди людей, младше 18 лет (с 20,7 до 22 процента), а также среди американцев, которым от 18 до 64 лет (с 12,9 до 13,7 процента). При этом уровень бедности среди пожилых людей (от 65 лет) не изменился и составил девять процентов.

Средний доход домохозяйства в 2010 году в США составил 49,4 тысячи долларов - на тысячу долларов меньше, чем годом ранее.

При этом больше всего (более 64 тысяч) получают американцы азиатского происхождение. На втором месте оказались белые (без учета латиноамериканцев) - они в год зарабатывают по 54,6 тысячи долларов. На домохозяйства афроамериканцев приходится по 32 тысячи долларов дохода, приводит цифры Лента.ру.