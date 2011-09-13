Президент Польши: власть Украины действительно хочет интеграции с ЕС

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ убежден, что действующая украинская власть действительно хочет интеграции страны с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ заявил сегодня во время торжественной речи в Европейском парламенте в Страсбурге по случаю председательствования Польши в ЕС.

«Я хотел бы высказать мое глубокое убеждение, что в Украине есть большая настроенность на получение условий, необходимых для европейской интеграции. В том числе это действия, направленные на повышение демократических стандартов внутри страны”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, слова которого приводит его официальный веб-сайт.

Глава Польского государства отметил важность долгосрочной политики Евросоюза в отношении государств - восточных соседей, которые имеют «хотя и не близкую», но перспективу членства в ЕС. «Видим это на примере Украины, которая в сложных условиях стремится приблизиться к Евросоюзу, чтобы создать ассоциацию”, - добавил Б.КОМОРОВСКИЙ.

По словам Президента Польши, Евросоюз на саммите «Восточного партнерства» в конце сентября в Варшаве должен дать «четкий сигнал», какой вариант партнерства Евросоюз хочет видеть со своими соседями на Востоке.