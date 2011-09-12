Янукович оценивает сегодняшние переговоры как очень продуктивные

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что сегодняшние украинско-туркменские переговоры в Ашхабаде будут способствовать дальнейшему углублению эффективного сотрудничества между Украиной и Туркменистаном.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава Украинского государства заявил после завершения украинско-туркменских переговоров в расширенном составе, которые состоялись под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА.

«Убежден, результаты сегодняшних переговоров, достигнутые договоренности будут способствовать расширению и углублению сотрудничества между Украиной и Туркменистаном», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он оценил сегодняшние переговоры как «очень продуктивные» и прошедшие в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. «Содержательная беседа коснулась всех актуальных вопросов, которые являются предметом нашего двустороннего сотрудничества», – отметил Президент Украины.

По словам главы Украинского государства, стороны высказалось за дальнейшее углубление и расширение взаимовыгодных украинско-туркменских связей в самых различных сферах. В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ высоко оценил возобновление в 2011 году работы Смешанной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. «Это тот инструмент, который позволил нам сегодня создать условия для продуктивной беседы и принятия ряда конкретных решений», – подчеркнул Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил: взаимное стремление президентов активизировать политические контакты между Украиной и Туркменистаном, в первую очередь на наивысшем уровне, создаст все условия, необходимые для эффективного использования пока еще незадействованного потенциала сотрудничества в разных сферах. «Конечно, в ряде отраслей мы видим реальный потенциал. Я ознакомил господина Президента с конкретными предложениями украинских компаний по расширению сотрудничества с Туркменистаном», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также отметил интерес украинской стороны к озвученной Президентом Туркменистана инициативе относительно сотрудничества в строительстве энергетических объектов, в частности электростанций на солнечной энергии. Еще одной перспективной сферой сотрудничества Украины и Туркменистана В.ЯНУКОВИЧ назвал космическую отрасль.

По словам главы государства, поручения, которые получили во время сегодняшних переговоров правительства Украины и Туркменистана, касаются возможных перспективных проектов, разработки конкретного плана совместной реализации этих проектов.

Президент также отметил актуальность вопросов гуманитарного сотрудничества Украины и Туркменистана.

В.ЯНУКОВИЧ высоко оценил подписанные сегодня двусторонние документы, в частности, Совместное заявление о развитии отношений дружбы и сотрудничества. «У нас была достигнута договоренность об обновлении и расширении договорно-правовой базы наших двусторонних отношений», – сказал глава государства.

Президенты Украины и Туркменистана также отметили целесообразность налаживания более тесного взаимодействия между двумя странами в рамках международных структур, в том числе и в рамках Содружества Независимых Государств. (Туркменистан будет председательствовать в СНГ в 2012 году).

Президент Туркменистана Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ в своем заявлении для СМИ подчеркнул, что сегодня в Ашхабаде состоялись «очень хорошие, конструктивные переговоры в духе взаимопонимания, уважения и равноправного партнерства». По его словам, стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, а также определили конкретные пути взаимодействия.