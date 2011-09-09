Польские эксперты: Украина не в такой ситуации, чтоб принять условия Москвы

Эксперты Центра восточных исследований (OSW, Варшава) считают маловероятной новую „газовую войну” между крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - Российской федерацией и крупнейшим транзитером российского газа в ЕС - Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом идет речь в аналитическом обзоре OSW, посвященном украинско-российскому газовому сотрудничеству.

"Невзирая на информационные спекуляции о возможности взрыва новой газовой войны в ближайшие месяцы, нет для нее оснований", - написали аналитики.

Эксперты отметили, что причиной последней „газовой войны” 2009 года, которая почти на три недели оставила Европу без поставок „голубого топлива” из России, была неурегулированная цена на российское топливо для Украины и условия его транзита в ЕС.

„Сейчас контракты регулируют все вопросы, связанные с поставками, и сомнительно, что Украина осмелилась бы на их нарушение или расторжение газового договора до тех пор, пока может выполнять его условия, и остаются неиспользованными другие возможности разрешения спора”, - отметили аналитики.

По их убеждению, российская власть добровольно не согласится на изменение „газового контракта”, а сможет это сделать лишь в обмен на контроль над украинской газотранспортной системой или после вступления Украины в Таможенный союз.

„Похоже, что при нынешней хорошей конъюнктуре, украинская власть, хоть считает невыгодный газовый контракт с Россией главной экономической проблемой, не находится в настолько сложной ситуации, чтобы принять условия Москвы”, - написали эксперты.

Аналитики отметили, что Украина, скорее всего, будет добиваться скидки на газ в суде, напомнив, что „Газпром” в июле этого года согласился на меньшую цену для итальянской Edison, не ожидая окончательного решения по делу о жалобе этой компании.

„Тяжело оценить, каковы шансы Украины на положительное решение, но процесс займет, по меньшей мере, несколько месяцев (среднее время ожидания решения 0 два года)”, - написали эксперты.

Они добавили, что газ может подешеветь для Украины в будущем году в связи с прогнозируемым снижением цены на нефть, которая является основой для расчетов газовых цен, согласно украинско-российскому газовому контракту 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на этой неделе о намерении украинских властей добиваться от России уменьшения цены на газ в Международном арбитражном суде в Стокгольме.

Российская сторона в ответ пригрозила расторжением „Харьковских договоренностей” 2010 года, которые дают Украине 100-долларовую скидку на каждые 1000 куб. российского газа.

Россия почти 80% своего газа в страны Евросоюза поставляет через украинскую газотранспортную систему.