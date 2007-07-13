Грузия закупила на Украине зенитно-ракетный комплекс

Грузия закупила на Украине в 2006 г. зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" и ракеты к нему. Об этом говорится в отчете страны для ООН. Кроме того, Грузия приобрела украинское стрелковое оружие, в том числе свыше 20 тыс. автоматов АКM и AK-74, более 50 пулеметов ПК и ПКМ, свыше 60 гранатометов АГС-17.

Вооружение ЗРК "Оса-АКМ" установлено на самоходной колесной базе высокой проходимости, способной вплавь преодолевать водные преграды. ЗРК "Оса-АК" стоит на вооружении сухопутных войск Украины для борьбы с воздушными целями.

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