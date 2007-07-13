Сенат США увеличил награду за бен Ладена

Сенат США разрешил госдепартаменту США увеличить денежную награду "за поимку или информацию, которая приведет к поимке Усамы бен Ладена" до 50 миллионов долларов и потребовал от главы Пентагона и директора национальной разведки США в течение 90 дней представить доклад о вероятном местонахождении "террориста номер один", сообщает РИА "Новости".

Такое положение включено в виде отдельной поправки к рассматриваемому сейчас палатой законопроекту об оборонном бюджете США на 2008 год.

Поправку поддержали 87 сенаторов, против голосовал один сенатор.

В докладе, который должен будет представлен в конгресс, сенат потребовал указать "оценку вероятного местонахождения террористических лидеров, включая Усаму бен Ладена, Аймана ас-Завахири и других ключевых лидеров "Аль-Каиды".

При этом руководители Пентагона и национальной разведки США должны будут сообщить конгресс о том, насколько лидеры стран, в которых может скрываться бен Ладен и другие руководители "Аль-Каиды", готовы сотрудничать с США.

В докладе должна будет также быть представлена "оценка того, является ли "Аль-Каида" террористической организацией, которая представляет наибольшую угрозу для интересов и территории США".

После первого доклада аналогичные доклады должны будут представляться в конгресс каждые 90 дней, говорится в тексте принятой поправки.

В настоящее время ФБР и госдепартамент США обещают 27 миллионов долларов в качестве награды любому лицу в мире за информацию, которая приведет к задержанию бен Ладена. 25 миллионов долларов из этой суммы выделено по линии программы госдепартамента "вознаграждение за правосудие" и еще 2 миллиона долларов по линии Ассоциации воздушного транспорта США.

В госдепартаменте США РИА Новости сообщили, что программа "вознаграждение за правосудие" действует с 11 сентября 2001 года, и за это время американское внешнеполитическое ведомство получило "более 32 тысяч наводок и других сведений".

За это время госдепартамент уже выплатил в общей сложности "более 9,5 миллионов долларов лицам, предоставившим заслуживающую доверия информацию, благодаря которой террористы оказались за решеткой или были предотвращены акты международного терроризма в мире", сообщили в госдепе.

После того как положение об увеличении награды за поимку бен Ладена будет утверждено обеими палатами конгресса и подписано президентом, размер вознаграждения за голову лидера "Аль-Каиды" составит 52 миллиона долларов.