Итальянцы спасли с горящего судна украинцев, россиян и грузин

12:40, 13 июля 2007
Мир
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О пострадавших не сообщается

Итальянские спасатели эвакуировали семь членов команды грузового судна, загоревшегося в 15 километрах от побережья города Бриндизи. Об этом сообщили в береговой охране. Пожар начался в машинном отделении 84-метровго судна, ходившего под флагом Коморских островов. Среди спасенных – граждане России, Украины и Грузии. О пострадавших не сообщается.  

Газета.ру

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