Итальянцы спасли с горящего судна украинцев, россиян и грузин

Итальянские спасатели эвакуировали семь членов команды грузового судна, загоревшегося в 15 километрах от побережья города Бриндизи. Об этом сообщили в береговой охране. Пожар начался в машинном отделении 84-метровго судна, ходившего под флагом Коморских островов. Среди спасенных – граждане России, Украины и Грузии. О пострадавших не сообщается.

Газета.ру