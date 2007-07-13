Итальянцы спасли с горящего судна украинцев, россиян и грузин
12:40, 13 июля 2007Мир
429 0
О пострадавших не сообщается
Итальянские спасатели эвакуировали семь членов команды грузового судна, загоревшегося в 15 километрах от побережья города Бриндизи. Об этом сообщили в береговой охране. Пожар начался в машинном отделении 84-метровго судна, ходившего под флагом Коморских островов. Среди спасенных – граждане России, Украины и Грузии. О пострадавших не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter