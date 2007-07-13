Суд рассмотрит иск родственников жертв катастрофы Ту-154 под Донецком

Никулинский суд Москвы сегодня рассмотрит по существу иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком к компании-страховщику о возмещении почти 40 млн. рублей.

Как сообщает РИА «Новости» по ссылкой на адвоката истцов Игоря ТРУНОВА, ответчиками по иску является компания ОАО "Согаз", которая являлась страховщиком жизни и здоровья пассажиров по договору с авиакомпанией ФГУП "Пулково", правопреемником которой является Государственная транспортная компания «Россия».

На предыдущем заседании страховая компания отказалась заключить мировое соглашение с родственниками погибших.

По словам И.ТРУНОВА, каждый пассажир, согласно договору между "Пулково" и "Согаз", был застрахован примерно на 380 тыс. долл.

Как сообщалось, при крушении 22 августа 2006 года самолета Пулковских авиалиний, выполнявшего рейс Анапа - Санкт-Петербург, под Донецком погибли 160 пассажиров, в том числе 49 детей, и десять членов экипажа.

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