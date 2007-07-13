Конгресс США проголосовал за вывод войск из Ирака к 1 апреля 2008 года

Палата представителей Конгресса США проголосовала за вывод американских войск из Ирака к 1 апрелю 2008 года.

Как передает РИА «Новости», «за» этот законопроект проголосовали 223 члена палаты, где большинство мест принадлежит представителям Демократической партии, 201 высказался против.

Палата представителей Конгресса США проигнорировала предупреждение Президента Джорджа БУША об использовании им права вето.

Министр обороны США обязан начать сокращение численности Вооруженных сил США в Ираке не позднее чем через 120 дней после даты принятия настоящего акта, и обязан завершить сокращение и переход к ограниченному присутствию вооруженных сил США в Ираке не позднее 1 апреля 2008 года, говорится в тексте документа.

За полтора часа до начала обсуждения этого законопроекта Президент США Дж.БУШ на пресс-конференции в Белом доме заявил, что наложит вето на любой документ Конгресса о выводе американских войск из Ирака.

"Я не считаю, что Конгресс должен руководить войной. Я считаю, что их задача финансировать наши войска", - сказал Президент США.