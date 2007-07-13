Бразильский суд выдал ордер на арест Березовского

Бразильский суд выдал ордер на арест российского предпринимателя Бориса Березовского. Таким образом судья удовлетворил запрос бразильской генеральной прокуратуры, требующей ареста руководителей инвестиционной группы "Медиа спортс инвестмент" (МСИ) - спонсора бразильского футбольного клуба "Коринтианс".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, помимо Березовского выдан ордер на арест других совладельцев МСИ – иранца Киа Джурабчиана и финансового директора инвестиционной группы Ноян Бедру, национальность которого не указывается. Генеральная прокуратура Бразилии подозревает руководство МСИ в отмывании денег и создании преступной группы.

Так как Березовский, Джурабчиан и Бедру находятся за пределами Бразилии, запрос на их арест передан в Интерпол. Помимо этого, заморожены счета МСИ в южноамериканской стране.