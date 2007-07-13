Бразильский суд выдал ордер на арест Березовского
08:05, 13 июля 2007Мир
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Запрос передан в Интерпол
|Борис БЕРЕЗОВСКИЙ
Как сообщает ИТАР-ТАСС, помимо Березовского выдан ордер на арест других совладельцев МСИ – иранца Киа Джурабчиана и финансового директора инвестиционной группы Ноян Бедру, национальность которого не указывается. Генеральная прокуратура Бразилии подозревает руководство МСИ в отмывании денег и создании преступной группы.
Так как Березовский, Джурабчиан и Бедру находятся за пределами Бразилии, запрос на их арест передан в Интерпол. Помимо этого, заморожены счета МСИ в южноамериканской стране.
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