Посол Финляндии завершает свою миссию в Украине

Посол Финляндской Республики в Украине Лаура РЕЙНИЛЯ, которая завершает свою миссию в нашем государстве, поблагодарила Министерство иностранных дел Украины за плодотворное сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с Л.РЕЙНИЛЯ по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине.

Во время встречи Л.РЕЙНИЛЯ поблагодарила за возможность плодотворного сотрудничества с МИД Украины и отметила положительные сдвиги в украинском обществе, которые она наблюдала в течение четырех лет своего пребывания в Украине в качестве Посла Финляндии.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул активный и действенный вклад Л.РЕЙНИЛЯ в развитие двусторонних отношений между Украиной и Финляндией и выразил благодарность за поддержку Финляндией европейских устремлений Украины, особенно во время председательства Финляндии в ЕС во второй половине 2006 года.

А.ЯЦЕНЮК пожелал Л.РЕЙНИЛЯ успехов в ее дальнейшей дипломатической работе и выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Финляндией будет оставаться на достигнутом высоком уровне.