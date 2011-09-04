Леворадикалы собрались, чтобы сорвать марш неонацистов в Германии

Полиция арестовала свыше 270 человек в ходе массовой антифашистской демонстрации в Дортмунде. Как сообщает DW-World со ссылкой на агентство DPA, около полутора тысяч леворадикалов со всей Германии попытались прорвать полицейский кордон, оцепивший место проведения марша неонацистов.

Массовые аресты антифашистов начались после того, как те стали кидать в полицейских камни и бутылки. Против сотрудников правоохранительных органов левые экстремисты также применяли перцовые баллончики и петарды. В ответ, как передает The Local, против зачинщиков столкновений полиция применила резиновые дубинки и водометы.

По данным полиции, несколько сотрудников МВД получили ранения, одного полицейского госпитализировали с тяжелыми травмами. Данных о пострадавших среди демонстрантов не поступало.

В субботу, 3 сентября, в Дортмунде проходил ежегодный марш неонацистов, участие в котором приняли около 750 человек. В то же время, по данным полиции, на улицы немецкого города вышли около 10 тысяч человек для проведения ответной демонстрации. Около четырех тысяч из них, по оценкам правоохранительных органов, были склонны к проявлению насилия. На поддержание порядка в Дортмунде власти бросили около четырех тысяч полицейских.

Марш немецких неонацистов в Дортмунде проходит в седьмой раз. С призывом устроить ответную акцию против демонстрации ультраправых выступил министр земли Северный Рейн-Вестфалия Гунтрам Шнайдер (Guntram Schneider). По его словам, которые передает The Local, подобные марши неонацистов недопустимы, в особенности в преддверии Международного дня мира.