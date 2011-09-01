Украина признала новую власть в Ливии

Украина признала Национальный переходной совет Ливии единственным законным представителем ливийского народа.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с завершением активной фазы военных действий в Ливии.

В частности, Украина приветствует завершение активной фазы военных действий на территории Ливии и надеется на окончательное прекращение вооруженного противостояния, восстановление стабильности и активизацию политических процессов, конечной целью которых должно стать создание нового процветающего демократического Ливийского государства.

«С момента развертывания боевых действий в Ливии в центре внимания украинского государства была забота о жизни и здоровье нескольких тысяч украинцев, находившихся на территории этой североафриканской страны. Именно на обеспечение их безопасности были направлены наши контакты со всеми участниками вооруженного противостояния. Киев высоко ценит тот факт, что в течение всего периода конфликта обе его стороны старались не допускать нарушения прав граждан Украины, часть из которых до сих пор продолжают выполнять благородную миссию медицинской помощи пострадавшим. Следовательно, признавая Национальный переходной совет единственным законным представителем ливийского народа, Украина обращается к нему с требованием и впредь обеспечивать безопасность граждан Украины на территории Ливии, включая защиту дипломатического персонала Посольства Украины в Триполи », - говорится в заявлении МИД.

При этом МИД Украины призывает новое ливийское правительство тесно сотрудничать с ООН как ключевым институтом для координации международных действий по налаживанию постконфликтной жизни в этой стране. Также МИД Украины заявляет о намерении активно участвовать в восстановительных процессах, гуманитарной и технической помощи ливийцам.

«На протяжении многих лет украинский и ливийский народы связывали отношения дружбы и взаимного уважения. Украинская сторона надеется, что такие отношения сохранятся и в будущем. Подтверждаем готовность и в дальнейшем углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Ливией », - отмечается в заявлении.