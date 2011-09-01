Коморовский и Янукович планируют открыть два памятника одновременно
00:04, 01 сентября 2011Мир
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Жертвам польско-украинских конфликтов
Президенты Польши и Украины Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Виктор ЯНУКОВИЧ планируют открыть одновременно два памятника жертвам польско-украинских конфликтов времен Второй мировой войны.
Об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал в интервью польскому телеканалу TVP-Info, сообщает официальный сайт Президента Польши.
Он отметил, что памятники планируется открыть в Островках на Волыни (Маневичский район) и в Сагрыни (Хрубешувский повят, Люблинское воеводство) в Польше.
«Я бы также хотел, чтобы имело место символическое измерение преодоления поляками и украинцами этого злого прошлого во имя лучшего будущего», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.
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