Коморовский и Янукович планируют открыть два памятника одновременно

Президенты Польши и Украины Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Виктор ЯНУКОВИЧ планируют открыть одновременно два памятника жертвам польско-украинских конфликтов времен Второй мировой войны.

Об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал в интервью польскому телеканалу TVP-Info, сообщает официальный сайт Президента Польши.

Он отметил, что памятники планируется открыть в Островках на Волыни (Маневичский район) и в Сагрыни (Хрубешувский повят, Люблинское воеводство) в Польше.

«Я бы также хотел, чтобы имело место символическое измерение преодоления поляками и украинцами этого злого прошлого во имя лучшего будущего», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.