Сомалийские пираты захватили индийский танкер в оманском порту

Сомалийские пираты захватили индийский нефтяной танкер Fairchem Bogey с 21 моряком на борту в оманском порту Салала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

В момент захвата судно, принадлежащее индийской компании Anglo-Eastern Ship Management, стояло на якоре в порту Салала. Вся команда танкера состоит из граждан Индии. Находился ли на борту танкера груз, пока не сообщается.

Комментариев со стороны руководства порта и заявлений от представителей пиратов также не поступало.

Сомали не может справиться с проблемой пиратства, так как перестало существовать как единое государство еще в 1991 году после падения диктаторского режима Мохаммеда Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов. Сейчас в качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство Сомали, однако последнее контролирует лишь часть столицы - города Могадишо и ряд окраинных районов распавшегося государства.

Борьба с пиратами у побережья страны ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО Ocean Shield.