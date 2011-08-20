Нацгвардию Калифорнии интересует подготовка сержантов в Украине

Военные Украины и США обсудили перспективы сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией штата Калифорния.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Григория ПЕДЧЕНКО и генерал-адьютанта Национальной гвардии штата Калифорния (США) генерал-майора Дэвида БОЛДУЭНА.

Г.ПЕДЧЕНКО отметил, что только в этом году между Национальной гвардией и ВСУ было запланировано 11 мероприятий военного сотрудничества, из которых, по состоянию на данный момент, выполнено уже 8.

Обсуждая перспективы двустороннего сотрудничества, Г.ПЕДЧЕНКО заметил, что украинская сторона стремится изучить разные области опыта ВС США, которые могут способствовать развитию украинского войска. Среди перспективных направлений сотрудничества, в которых заинтересованы Вооруженные силы Украины, – консультативно-совещательная помощь в области военного строительства, в частности, обмен опытом создания профессиональной армии, совместное участие в многонациональных военных учениях, операциях по урегулированию кризисных ситуаций под эгидой международных организаций, подготовка украинских военнослужащих в военных учебных заведениях США и другие.

«Сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией штата Калифорния имеет устойчивую позитивную динамику развития, – отметил Г.ПЕДЧЕНКО.

В свою очередь, Д.БОЛДУЭН выразил заинтересованность в дальнейшем расширять сферы сотрудничества с Вооруженными силами Украины и наращивать объемы сотрудничества.

По его словам, американская сторона заинтересована в опыте, приобретенном Вооруженными силами Украины в системе подготовки профессиональных сержантов, взаимодействия между Вооруженными силами Украины и органами гражданской власти в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в противодействии терроризму во время футбольного чемпионата Евро-2012.