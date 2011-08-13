Британская полиция обиделась на Кэмерона: зачем искать советы в США?

Ведущие инспекторы Скотланд-Ярда выразили недоумение в связи с планами премьер-министра Дэвида КЭМЕРОНА воспользоваться услугами американского консультанта по вопросам безопасности, бывшего главы полиции Нью-Йорка Билла БРЭТТОНА, настаивая на том, что лондонская полиция может дать более компетентные рекомендации.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении полицейской ассоциации Met Inspectors Branch Board.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что Д.КЭМЕРОН обратился к Б.БРЭТТОНУ с просьбой приехать в Лондон и проконсультировать его по вопросам безопасности во время таких беспорядков, которые в последние дни охватили Лондон и ряд английских городов.

Б.БРЭТТОН работал главой полиции Нью-Йорка и Лос-Анджелеса более 20 лет, значительно снизил уровень преступности и в 2009 году вышел в отставку, занимаясь теперь консультациями, которые от него хочет получить и Даунинг-стрит.

Однако полицейская ассоциация подняла вопрос о том, что консультаций надо искать не за рубежом.

"Ассоциация ведущих полицейских офицеров и Федерация инспекторов Столичной полиции Лондона прекрасно разбираются в британском законодательстве, и мы считаем, что мы в данном случае больше уполномочены консультировать премьер-министра, нежели некий американец", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, беспорядки начались 6 августа на севере Лондона. Поводом к ним стало убийство полицейским во время проверки автомобиля подозреваемого в связях с криминальным миром местного жителя, 29-летнего чернокожего Марка Даггана. Организованный местными жителями митинг у полицейского участка в лондонском районе Тоттенхэме вскоре перерос в неконтролируемые беспорядки, грабежи и мародерство по всему Лондону и других городах. Волнения унесли жизни пяти человек и привели к задержанию более 1,6 тысячи.