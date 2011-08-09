Литовские чиновники случайно выдали правозащитника белорусскому КГБ

Парламентарии Литвы извинились за действия чиновников своей страны, ставшие поводом для ареста в Минске известного белорусского правозащитника, директора общественного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

Комитет по иностранным делам литовского Сейма инициировал проведение межведомственного расследования, чтобы выяснить, почему Минюст страны, делясь банковской информацией с Минском, не учел того, что белорусские власти эту информацию могут использовать в политических, репрессивных целях. Недавно в Минске был арестован известный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий – именно на основании конфиденциальных финансовых сведений, предоставленных Литвой.

Белорусская журналистка Наталия Радина, ожидающая ответа на просьбу о предоставлении политического убежища в Литве, на встрече с депутатами не скрывала: «то, что произошло – действительно постыдный факт. Надеюсь, эта ошибка Литвы – непреднамеренная. Но те, кто это сделал, поставили под угрозу белорусских политзаключенных и их семьи».

Литовские парламентарии принесли Радиной и правозащитникам Белоруссии извинения за действия своей страны. Член Сейма Эмануэлис Зингерис сказал: «Никогда в жизни такое не должно повториться! Наша помощь белорусской демократии – абсолютна, стопроцентна».

В свою очередь, адвокаты из Литвы заявили о готовности юридически помогать преследуемым белорусским гражданам, по возможности компенсируя ущерб, необдуманно нанесенный литовской стороной, сообщает Радио Свобода.