В Сомали 29 тысяч детей до 5 лет умерли от голода за три месяца

В Сомали за последние три месяца от голода умерли более 29 тыс. детей в возрасте до пяти лет.

Такие данные обнародованы правительственным ведомством США по оказанию гуманитарной помощи, передает Радио «Свобода».

Представитель ведомства Нэнси ЛИНДБЕРГ представила эту информацию на заседании комитета Конгресса США. Она отметила, что столь точные данные о последствиях голода в Сомали впервые получены Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

ООН ранее сообщала, что десятки тысяч людей умерли в последние месяцы от голода, вызванного засухой и неурожаем - самыми тяжёлыми за последние 60 лет. Доставка гуманитарной помощи в Сомали затруднена действиями на территории этой страны боевиков, связанных с "Аль-Каидой».