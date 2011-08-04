Минфин США возобновит продажу гособлигаций

Министерство финансов Соединенных Штатов проведет на будущей неделе очередные аукционы по продаже государственных облигаций США – первые после того, как в минувший вторник в стране был принят закон, предусматривающий повышение лимита государственного долга.

На аукционах, в ходе которых инвесторам будут предложены 3-, 10- и 30-летние бумаги, предполагается получить в целом 72 млрд долларов. Почти треть этих средств пойдет на выкуп ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых наступает 15 августа.

В целом сегодня в каждом долларе расходов правительства США 40 центов составляют заемные средства, замечает Радио Свобода.