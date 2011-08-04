Глава Пентагона обратился к военным

Глава Пентагона Леон Панетта обещает, что будет добиваться сокращения расходов ведомства, но не в ущерб интересам безопасности страны.

"Одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся как министерство, это то, как обеспечить наших военных всем необходимым для поддержания нашей национальной безопасности во времена серьезных экономических трудностей для нашей страны", - написал Панетта в обращении к сотрудникам Пентагона.

Он отметил, что предусмотренное законом о повышении потолка госдолга сокращение оборонных расходов на 350 млрд. долл. в течение десяти лет было ожидаемым. Военное командование может осуществлять эти сокращения, поддерживая должный уровень боеспособности войск, если снижение затрат будет происходить в соответствии с тщательно продуманным планом, убежден Панетта.

Вслед за министром финансов Тимоти Гайтнером Панетта подчеркнул, что закон о госдолге создает жесткие рамки для конгресса. Если законодатели не придут к компромиссу относительно способов дальнейшего сокращения бюджетного дефицита, госрасходы придется урезать автоматически, что не принесет пользы никому.

"Это может спровоцировать опасные сокращения оборонного бюджета, способные нанести реальный вред нашей безопасности, нашим военным и их семьям и нашей способности защищать страну", - цитирует РИА "Новости".

В то же время Панетта подчеркнул, что лично будет добиваться урезания лишних расходов министерства и обеспечения большей финансовой прозрачности его деятельности.