Польские десантники во Львове наградили коллег из США и Англии

Во Львовской области в рамках проведения международных тактических учений «Рэпид Трайдент-2011» воины-десантники стран - участниц учений сегодня отметили День аэромобильных войск Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе учений, воины встретили праздник по-боевому, на учебных участках Международного центра миротворчества и безопасности.

«Военнослужащие воздушно-десантных подразделений ВС США, Великобритании и Польши, принимающих участие в этих масштабных учениях, отмечают день десантника в другие дни, а для украинских, белорусских и молдавских воинов в полосатых тельняшках 2 августа – общий и почитаемый праздник», - говорится в сообщении.

Сегодня во время торжественного построения, состоявшегося на плацу военного городка «Инженерный» Международного центра миротворчества и безопасности, соруководители учений вручили воинам-десантникам почетные грамоты и знаки отличия 8-го армейского корпуса.

Не остались в стороне и десантники других армий, участвующих в учениях. Учитывая принципы военного партнерства и дружеские отношения между представителями различных наций, на плацу Центрального городка Международного центра миротворчества и безопасности польские десантники торжественно наградили коллег из США и Великобритании знаками отличия за прыжок с транспортного самолета.

Как сообщал УНИАН, в учениях принимают участие около 330 десантников 95-й отдельной аэромобильной бригады и 80-го отдельного аэромобильного полка ВСУ. Они выполняют тактические задачи и десантирование с транспортных самолетов Ил-76 и С-130 вместе с коллегами из США, Канады, Беларуси, Молдовы, Великобритании и других стран.