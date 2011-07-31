Катер, затонувший в Москве-реке, зарегистрирован на Чукотке

Девять пассажиров и капитан погибли в результате столкновения катера с баржей на Москве-реке. Прогулочный катер "Ласточка" столкнулся с баржей "Ока-5" и затонул сегодня, 31 июля, о 00.58. Семерым находившимся на борту катера удалось спастись, один из них - гражданин Турции.

Столкновение произошло по вине грузового судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительную версию Следственного комитета РФ, которую озвучил представитель ведомства Владимир Маркин. Он также заявил, что документы на эксплуатацию обоих судов изъяты.

Сейчас идут подготовительные работы по подъему судна, его обследуют водолазы. Катер зарегистрирован на Чукотке, его владелец, он же капитан, был на борту и погиб при крушении. Ранее стало известно, что владелец катера трижды за последний год привлекался к административной ответственности за превышение числа пассажиров на борту. Ночью 31 июля на катере находились 16 человек вместо положенных 12.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).